Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Hamm-Pelkum (ots)

Am Dienstag, 01.02.2022, gegen 14:30 Uhr wurden bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Martinstraße / Wiescherhöfener Straße zwei Personen verletzt. Eine 26 -Jährige fuhr mit ihrem Mazda CX auf der Martinstraße in südliche Richtung. Eine 43-jährige Smart Fortwo-Fahrerin befuhr ihrerseits die Wiescherhöfener Straße in östliche Richtung. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die 43-Jährige wurde schwer, ihr 5-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Der Smart Fortwo war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 9000 Euro.(kap)

