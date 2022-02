Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kubera auf Bezirksstreife - heute in Uentrop

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Hamm-Uentrop (ots)

Polizeipräsident Thomas Kubera wird in den kommenden Wochen Hamms Stadtbezirke besuchen, um die Ortsteile näher kennenzulernen.

Da liegt es auf der Hand, dass er die Polizistinnen und Polizisten besucht, die ihren Bezirk bestens kennen: die Bezirksdienstbeamtinnen und -beamten der Hammer Polizei.

Am Dienstag, 1. Februar, ging es für den Behördenleiter zur ersten Station nach Uentrop. Polizeihauptkommissarin Christiane Degelmann und Polizeihauptkommissar Thorsten Lülf begrüßten den Polizei-Chef in ihrem Büro im Bürgeramt am Alten Grenzweg.

Thomas Kubera freute sich, bei dem Austausch auch Uentrops Bezirksbürgermeister Björn Pförtzsch kennenzulernen. Beide unterstrichen, dass die enge und gute Zusammenarbeit zwischen den städtischen Bezirksverantwortlichen und der Polizei von grundlegender Bedeutung ist.

"Bezirksdienstbeamte der Polizei leisten eine unschätzbar wertvolle Arbeit. Sie sind wichtige Partner für die Bürgerinnen und Bürger, KiTa's, Schulen und für viele andere Institutionen. Sie halten ihre Augen und Ohren offen und wissen, was in ihrem Bezirk gut läuft, aber auch, wo wir besser werden können. Ziel der Hammer Polizei ist es dafür zu sorgen, dass sich die Menschen in Hamm sicher und wohl fühlen. Denn das Empfinden von Sicherheit hat maßgeblichen Einfluss auf die Lebensqualität", betonte Kubera.

Nach einem ersten Austausch ging es dann für Thomas Kubera auf gemeinsame Streife mit den Bezirksdienstbeamten durch Uentrop. Vom Kurpark über das Maxi-Center, den Lippeauen und der Geithe, bis zum Industriegebiet mit dem Hindu-Tempel Sri Kamadchi Ampal und dem Kraftwerk wurde Kubera der Stadtteil umfangreich vorgestellt. Der Polizeipräsident konnte so einen umfassenden Eindruck von dem östlichsten der insgesamt sieben Stadtteile Hamms gewinnen.

Abschließend dankte der Polizeipräsident Herrn Pförtzsch, Frau Degelmann und Herrn Lülf für den Austausch und die informativen und interessanten Einblicke.

Als nächste Streife durch den Bezirk steht Bockum-Hövel auf dem Programm.

Für alle Bürgerinnen und Bürger: Die Bezirksdienstbeamten des Stadtteils Uentrops erreichen Sie unter der Tel. 02381 8764120!(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell