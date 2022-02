Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Tageswohnungseinbrüche in der Friesenstraße

Hamm-Herringen (ots)

Gleich zweimal schlugen unbekannte Täter am 31. Januar, in der Zeit von 09.45 bis 19.30 Uhr, in der Friesenstraße zu.

In beiden Fällen drangen die Täter über die Balkontüren in Erdgeschosswohnungen ein und erbeuteten Schmuck und Bargeld.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (av)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell