Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch durch gekipptes Fenster

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Am Donnerstagabend, 16.12.2021, hat ein Einbrecher ein Fenster in Kippstellung genutzt, um in eine Wohnung an der Albert-Schweitzer-Straße einzusteigen und Schmuck zu stehlen.

Zwischen 17:00 Uhr und 19:40 Uhr hatte eine 71-jährige Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses ein Fenster zum Lüften gekippt. Die Zimmertür hatte sie geschlossen und hielt sich in ihrer Erdgeschosswohnung auf. Als sie den Raum wieder betrat, war das Fenster einen Spalt weit geöffnet. Die 71-Jährige bemerkte, dass der Raum durchsucht wurde und ihr mehrere Schmuckstücke, wie Ketten und Ringe, gestohlen wurden.

Die Polizei erinnert:

Wenn Sie Fenster und Türen geöffnet haben und über keinen zusätzlichen mechanischen Einbruchschutz verfügen, dann sollten Sie sich immer in dem Raum aufhalten, um alles im Blick behalten zu können.

Wenn Sie Beratung zum technischen Einbruchschutz benötigen, finden Sie Unterstützung beim Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz:

https://bielefeld.polizei.nrw/artikel/technische-fachberatung-zum-einbruchschutz

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell