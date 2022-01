Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchter Einbruchdiebstahl in Gerätehaus auf einem Kindergartengelände in Großenkneten +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In dem Zeitraum von Montag, 3. Januar 2022, 16:00 Uhr, bis Dienstag, 4. Januar 2022, 8:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter*innen in ein Gerätehaus ein, welches sich auf einem Kindergartengelände in der Straße "Am Esch" in Großenkneten befindet.

Darüber hinaus schlugen die Täter*innen eine Scheibe eines weiteren Gerätehauses ein. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Die Höhe der entstandenen Sachschäden ist derzeit unbekannt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell