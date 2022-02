Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Von Fahrbahn abgekommen - Fahrer und zwei Beifahrerinnen schwer verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Ein 18-Jähriger sowie je eine 19- und 20-jährige Beifahrerin sind am Samstagabend (5. Februar) bei einem Verkehrsunfall auf der Kleistraße schwer verletzt worden. Der Heranwachsende aus Bad Wünnenberg war dort gegen 21.10 Uhr mit einem Skoda in Fahrtrichtung des Heessener Waldes unterwegs, als er in Höhe einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Geländewagen verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hier fuhr er zunächst durch einen angrenzenden Straßengraben und kam anschließend auf einem dahinter befindlichen Grünstreifen mit dem Jeep zum Stillstand. Die beiden Passagierinnen aus Hamm sowie der Fahrer wurden in Hammer Krankenhäuser gebracht, wo sie stationär verblieben. Der Kodiaq war nicht mehr fahrbreit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 40000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kleistraße für beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. (es)

