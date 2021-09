Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Gegen Autotür gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Montag, 13.9.2021, 11.55 Uhr kam es auf der Gemmericher Straße in Ahlen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Fahrzeugführer wollte an einer Apotheke Waren ausliefern und stand auf dem Parkstreifen. Als er die Fahrertür des weißen Mercedes Vito öffnete, schlug diese plötzlich auf. Der Fahrer oder die Fahrerin einen blauen Pkw fuhr gegen die offene Tür und trotz des Schadens am Vito weiter. Auch das blaue Auto, das ein Kennzeichen mit der Städtekennung BE hat, dürfte erheblich beschädigt sein. Der Fahrer des blauen Pkws sowie Zeugen, die Angaben machen können, wenden sich bitte an die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell