Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Lachendorf - Radfahrer auf Gehweg fährt Kind an

Celle (ots)

Ein neunjähriger Junge wurde am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in der Wiesenstraße verletzt. Das Kind befuhr mit seinem Fahrrad den rechten Gehweg, als ihm ein älterer, männlicher Radfahrer auf der falschen Seite entgegenkam. Der Junge konnte nicht mehr ausweichen und es kam zur Kollision. Der Junge und der Mann kamen beide zu Fall, wobei das Kind sich an der Hand und am Knie verletzte. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne sich weiter um das Kind zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Lachendorf entgegen unter 05145/284210.

