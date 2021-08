Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wienhausen - Nach "Spiegelklatscher" vom Unfallort geflüchtet

Celle (ots)

Am Dienstagabend (24.08.2021), gegen 21.00 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die Kreisstraße 50 aus Offensen kommend in Richtung Bockelskamp. Auf der Hauptstraße in Wienhausen touchierte der Unbekannte einen parkenden grauen Audi am rechten Fahrbahnrand und beschädigte dessen linken Außenspiegel. Eine Zeugin hatte einen Knall wahrgenommen und die Polizei informiert. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Lachendorf entgegen unter 05145/284210.

