Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Suche nach dem "dritten Mann"

GronauGronau (ots)

Am Mittwochmorgen hielten sich drei Männer gegen 10.30 Uhr gemeinsam in einem Einkaufsmarkt an der Gildehauser Straße auf und gingen dann schließlich zur Kasse. Zwei Männer aus der Gruppe bezahlten einige Waren und lenkten die Kassiererin auf englischer Sprache ab. Der "dritte Mann" nutzte dies, um eine größere Menge Zigarettenschachteln in einer Plastiktüte zu verstauen und ohne diese zu bezahlen das Geschäft zu verlassen. Die beiden Mittäter (georgische Asylbewerber mit Unterkunft in Bremen und Bremerhaven im Alter von 22 und 25 Jahren) stritten jede Tatbeteiligung ab. Einer der beiden ist bereits wegen bandenmäßigen Diebstahls aufgefallen, der auch in diesem Fall vorliegen dürfte. Die Ermittlungen zu dem Mittäter (ca. 30 Jahre, ca. 170 cm groß, dunkle kurze Haare, vermutlich ebenfalls Georgier) dauern an.

