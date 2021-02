Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressebericht vom 14.02.2021

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Am Freitag, 12.02.2021, gegen 09.15 Uhr, kam es in der Jacobsonstraße zu einem Verkehrsunfall mit etwa 3500 Euro Schaden. Dabei rangierte ein 54jähriger Seesener mit seinem PKW aus einer Parklücke in den fließenden Verkehr und übersah den hinter ihm auf der Fahrbahn stehenden PKW eines 58 Jahre alten Mannes aus Düderode. (som)

Verkehrsunfall

Am Samstag, 13.02.2021, gegen 17.30 Uhr, befuhr ein 25jähriger Mann aus Hildesheim mit seinem PKW die B 243 aus Osterode kommend in Richtung Seesen. In Höhe der Ortschaft Kirchberg kam er auf geradem Streckenverlauf aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro, der Fahrer blieb unverletzt. (som)

