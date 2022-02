Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Ermittlungen wegen gefährliche Körperverletzung

Bühl (ots)

Zu einem Einsatz in der Hauptstraße wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Beamten des Polizeireviers Bühl gerufen. Gegen 0:40 Uhr soll eine zunächst verbale Streitigkeit zwischen zwei 26- und 27-Jährigen eskaliert sein. Hierbei soll der jüngere der beiden den älteren in eine Glasscheibe gestoßen haben, die hierbei zu Bruch ging. Der 27-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Den 26-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

