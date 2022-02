Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach - Schnell gelöscht, Zeugen gesucht

Sasbach (ots)

Nachdem der Brand in einer Schule am Dienstagnachmittag gegen 14.40 Uhr einen Feuerwehreinsatz zur Folge hatte, konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte waren keine Löschmaßnahmen mehr erforderlich, da das Feuer im Toilettenbereich von alleine ausging. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf mehrere hundert Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer: 0781/21-2820 in Verbindung zu setzen.

/ks

