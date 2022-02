Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Technischer Defekt

Offenburg (ots)

Nach ersten Einschätzungen der Feuerwehr dürfte eine technische Ursache am heutigen Mittwochmittag zu einem Brand im Bereich einer Filteranlage in einer Fabrik in der Englerstraße geführt haben. Die Wehrleute sind derzeit noch mit Löscharbeiten beschäftigt. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell