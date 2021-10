Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Nachtrag zur Meldung vom 8.10.2021, 20:20 Uhr: 82-jährige Pedelecfahrerin erliegt ihren Verletzungen

Rheurdt (ots)

Die 82-jährige Pedelecfahrerin, die am 8. Oktober 2021 bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Schaephuysen lebensgefährlich verletzt wurde, ist am Donnerstag (14. Oktober 2021) in einer Spezialklinik ihren schweren Verletzungen erlegen. Die Seniorin war beim Queren der Straße von einem PKW erfasst worden.

Ursprüngliche Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5041837 (cs)

