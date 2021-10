Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Pedelecfahrerin

Rheurdt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Schaephuysen auf der Hauptstraße wurde am Freitag (08.10.2021) gegen 16:30 Uhr eine 82-jährige Pedelecfahrerin aus Neukirchen-Vluyn schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war die 82-jährige mit dem Pedelec auf der Hauptstraße in Richtung Kerken unterwegs, als sie den Fuß-/Fahrradweg verließ und nach rechts die Straße überquerte. Beim Querungsversuch kollidierte sie mit einem Fahrzeug eines 77-jährigen aus Neukirchen-Vluyn. Bei dem anschließendem Sturz erlitt die 82-jährige schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wo sie stationär verblieb. Die Angehörigen werden vom Opferschutz betreut. Ein Sachverständiger wurde ebenfalls beauftragt.

