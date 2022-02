Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - In Seniorenheim eingebrochen, Hinweise erbeten

Oberkirch (ots)

Zwei noch unbekannte Einbrecher gelangten am frühen Mittwoch in ein Seniorenheim in der Stadtgartenstraße. Das Duo hebelten offenbar kurz vor 3 Uhr die Tür des Anwesens auf, um ins Innere zu gelangen. Dort brachen sie eine Schranktür auf und entwendeten daraus einen Tabernakel. Beim Versuch das Gebäude zu verlassen, wurden die vermummten Täter von einer Zeugin entdeckt. Sie schmissen den Schrein in Richtung der Zeugin und flüchteten in Folge durch den Haupteingang aus dem Gebäude. Der entstandene Sachschaden am Gebäude sowie dem beschädigten Reliquiar wird auf etwa 2.000 Euro beziffert. Nach erfolgter Spurensicherung haben die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 entgegen.

