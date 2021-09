POL-ESW: Pressebericht vom 13.09.21-2

Polizei Eschwege

Unfallflucht

Angezeigt wurde am heutigen Tag eine Unfallflucht, die sich zwischen dem 11.09.21, 19:00 Uhr und dem 12.09.21, 09:00 Uhr in Wanfried ereignet hat. In diesem Zeitraum wurde ein im Einmündungsbereich der Plouescatstraße ein Verkehrsschild auf der dortigen Verkehrsinsel umgefahren. Den Spuren nach befuhr der flüchtige Verursacher die Eschweger Straße stadteinwärts und geriet dabei von der Fahrbahn ab. Sachschaden: 250 EUR; Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Pkw

In der Konrad-Adenauer-Straße in Bad Sooden-Allendorf kam es erneut zu Sachbeschädigungen an dort geparkten Fahrzeugen. Am 09./10.09.21 wurde ein Pkw Mazda im Bereich der Heckklappe zerkratzt, wodurch ein Sachschaden von ca. 200 EUR entstand. Vom 11./12.09.21 wurde die Heckklappe eines VW Golf beschädigt. Auch hier wird der Sachschaden mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 oder in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/9279430 entgegen.

