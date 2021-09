Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 10.09.21 -2

Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

57-jährige Autofahrerin missachten bevorrechtigten Autofahrer; Schaden 11.000 Euro

Heute Morgen hat eine 57-jährige Autofahrerin aus Neu-Eichenberg um kurz nach 10.00 Uhr einen aus Witzenhausen stammenden 66-jährigen Autofahrer missachtet, als sie vom Gelände des Herkules-Marktes in Witzenhausen kommend, nach rechts in die Bischhäuser Aue einfahren wollte. Dabei übersah sie den von links kommenden und bevorrechtigten 66-Jährigen und stieß mit ihm zusammen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von 3000 Euro am Auto der Verursacherin. Auf den anderen Pkw entfiel ein Schaden in Höhe von 8000 Euro, der zudem nicht mehr fahrbereit war.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell