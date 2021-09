POL-ESW: Pressebericht 09.09.2021 -2

Polizei Eschwege

Wildunfall

Eine 58-jährige Autofahrerin aus Lindewerra hat heute Morgen gegen 08.10 Uhr auf der B 27 von Bad Sooden-Allendorf kommend kurz vor der Ortslage von Eltmannshausen ein Reh erfasst, was nach dem Aufprall dann in die angrenzende Feldgemarkung davonlief. Am Auto der Frau entstand dabei ein Schaden von 1500 Euro.

Diebe brechen Baucontainer auf; Stehlschaden 1570 Euro; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Mittwochnachmittag 17.00 Uhr und Donnerstagmorgen 07.00 Uhr haben Unbekannte in Niederdünzebach einen Baucontainer in Höhe des Friedhofs in der Auer Straße gewaltsam aufgebrochen. Aus dem Container haben die Diebe eine Stihl-Kettensäge (Modell MS 180) und eine Stihl-Motorflex (Modell TS 420) geklaut. Der Stehlschaden liegt bei insgesamt 1570 Euro. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

