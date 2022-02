Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Ermittlungen wegen Sachbeschädigung

Lahr (ots)

In der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagmorgen soll ein 34-Jähriger mehrere Sachbeschädigungen begangen haben. Gegen 22:30 Uhr soll er im Bürgerpark mit einem Beton-Schirmständer die Außenhülle eines Verkaufsautomaten beschädigt haben. Ferner steht er im Verdacht, im Bereich einer dortigen Gaststätte einen Speiseautomaten sowie eine Glastür einer öffentlichen Toilette beschädigt zu haben. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. In der Hildastraße soll der Verdächtige gegen den Radkasten eines dort abgestellten Autos getreten haben. Der entstandene Sachschaden in Form von Eindellungen und Kratzern beträgt etwa 500 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben gegen den Mittdreißiger Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

/ph

