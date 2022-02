Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Leicht verletzt

Sinzheim (ots)

Eine 16-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades war am Mittwochmittag auf der B3 von Oos kommend in Richtung Sinzheim unterwegs. Kurz nach 13 Uhr soll eine 58 Jahre alte Fahrerin eines Suzuki im Einmündungsbereich zur Straße "Am Marktplatz" die Vorfahrt der Jugendlichen missachtet haben und mir ihrem Zweirad kollidiert sein. Die 16-Jährige verletzte sich bei dem Vorfall leicht und musste durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 13.000 Euro.

