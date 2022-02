Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizei Bielefeld fahndet nach Geldautomatensprenger

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld/ BAB 2/ BAB 30 - Am Mittwoch, 02.02.2022, kam es gegen kurz nach 2 Uhr in Hessen zu einer Geldautomatensprengung, nach der sich der Tatverdächtige in einem hochmotorisierten Audi vom Tatort entfernte. Da sich der Tatverdächtige über Bundesautobahnen und Bundesstraßen in den Zuständigkeitsbereich der Polizei Bielefeld flüchtete, übernahm das Polizeipräsidium Bielefeld zeitweise die Führung der Fahndungslage. Nach aktuellem Stand befindet sich das Fluchtfahrzeug mittlerweile in den Niederlanden, wo die Fahndungsmaßnahmen durch die niederländische Polizei fortgeführt werden.

Die Flucht verlief in NRW und Niedersachsen unter anderem über die B64, die BAB 2 sowie die BAB 30. Der Fahrer des hochmotorisierten Audi befuhr die Autobahnen mit Geschwindigkeiten von zeitweise 250 km/h und nutzte dabei alle Fahrstreifen inklusive Standstreifen. Andere Verkehrsteilnehmer kamen dabei nach derzeitigen Erkenntnissen nicht zu Schaden. Die Polizei hatte das Fahrzeug während der Flucht im Blick, dabei wurden auch unter anderem drei Polizeihubschrauber eingesetzt.

Das Fahrzeug überquerte schließlich die deutsch-niederländische Grenze. Die Polizei Bielefeld steht in Kontakt mit der niederländischen Polizei und hat die Fahndungslage übergeben.

