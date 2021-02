Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Feuerstelle im Wald

Rheinbreitbach (ots)

Zu einem Feuer im Waldgebiet der Breiten Heide in Rheinbreitbach musste die Feuerwehr am Abend des 22.02.2021 ausrücken. Vor Ort konnte das Feuer schnell mit Erde und Wasser abgelöscht werden. Es handelte sich um eine unbeaufsichtigte Feuerstelle, welche von Unbekannten im Waldgebiet der Rheinblickstraße entfacht wurde. In unmittelbarer Nähe wurde noch eine gespannte Hängematte festgestellt, welche den Schluss zulässt, dass an der Örtlichkeit Personen nächtigen. Verantwortliche Personen wurden von der Polizei nicht festgestellt. Weitere sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

