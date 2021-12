Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressemitteilung des PK Bad Salzdetfurth: Versammlung unter freiem Himmel zum gemeinsamen "Spazierengehen"

Hildesheim (ots)

Holle (bue) - Am Sonntag, 19.12.2021, kam es nach einem Aufruf in einem Instant Messaging Dienst am Rathaus Holle zu einer unangemeldeten Versammlung von knapp 30 Bürgerinnen und Bürgern, welche nach vereinzelten Aussagen zum "Spazierengehen" vor Ort seien. Die Teilnehmer erhielten die Auflage den nötigen Mindestabstand zueinander einzuhalten, bevor sie gegen 18.10 Uhr zu einem ca. 20-minütigem "Spaziergang" im Nahbereich des Rathauses starteten. Nach der Rückkehr zum Rathaus wurden nach vorheriger Absprache einige Grabkerzen und Teelichter vor dem Rathaus abgestellt. Die gesamte Versammlung verlief friedlich, die Auflagen wurden eingehalten. Es wurden keine Redebeiträge oder Kundgebungen abgehalten. Die letzten Teilnehmer verließen den Vorplatz des Rathauses gegen 18.45 Uhr. In diesem Zuge möchte die Polizei darauf hinweisen, dass es sich bei sogenannten "Spaziergängen" bei welchen sich mehrere Teilnehmer treffen und zum Teil auch Grablichter, Laternen und Kerzen mitgeführt werden, aus rechtlicher Sicht um Versammlungen handelt, welche der Anzeige unterliegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell