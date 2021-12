Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannter zeigt sich in schamverletzender Weise

Hildesheim (ots)

Am Sonntag, 19.12.2021, wurde eine Hildesheimerin Opfer einer exhibitionistischen Handlung. Das Opfer ging gegen 14.15 Uhr den Hagentorwall entlang, als plötzlich in Höhe des dortigen Gymnasiums eine unbekannte männliche Person zwischen zwei Fahrzeugen hervortrat und sich der Frau in schamverletzender Weise zeigte. Daraufhin verließ die Frau zügig den Tatort und informierte die hiesige Polizeidienststelle über den Vorfall. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ergebnislos. Der Mann wird folgendermaßen beschrieben: ca. 40 Jahre alt, sehr kurze, blonde Haare, helle Jeans, gemusterte Jacke.

