Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Beutezug von Fahrraddieben gestoppt

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Breslauer Str.(al) Am Freitagnachmittag, 17.12.21 gegen 17:30 Uhr können zwei Fahrraddiebe bei ihrem Beutezug von der Wendeschleife bis zur Haltestelle Röntgenstr. von einem Zeugen beobachtet und gestört werden. Dieser beobachtet die Gewalteinwirkung auf ein an der Röntgenstr. abgestelltes silbernes Mountainbike der Marke Challange. Leider oder zum Glück bemerken die Diebe auch den Zeugen, so dass diese die Flucht ergreiffen und unerkannt vor Eintreffen der Polizei verschwunden sind. Zurückgelassen habe sie aber ein bereits an der Wendeschleife erbeutetes Fahrrad. Bei den zwei Dieben soll es sich um ca. 16-20 jährige Jugendliche gehandelt haben, die beide ca. 180 cm groß und dunkel gekleidet gewesen seien. Einer habe eine schwarze Kapuze aufgehabt. Wer Angaben zu den beiden Tätern machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Sarstedt unter 05066-9850 in Verbindung zu setzen.

