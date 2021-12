Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressemeldung des PK Elze für den Zeitraum 17.12.-19.12.2021

Hildesheim (ots)

Elze (dwe)

Sachbeschädigung - abgesägte Wallnussbäume - Zeugenaufruf Bisher unbekannte Täter haben im Tatzeitraum vom 18.12.2021 gegen 16:30 Uhr und dem 19.12.2021 gegen 09:00 Uhr drei ca. 30 Jahre alte Wallnussbäume gefällt. Die Bäume standen an der Straße am Mühlenteich zwischen den Ortschaften Eddinghausen und Haus Escherde. Die Wallnussbäume stehen im Eigentum des Vereins Dorfpflege Betheln - Eddinghausen - Haus Escherde e.V. Die Bäume wurden offensichtlich fachmännisch, jedoch völlig ohne Grund gefällt. Wegen des "Baumfrevels" wurde eine Anzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung durch die Beamten des PK Elze aufgenommen. Mögliche Hinweisgeber oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068 - 93030 mit der Polizei in Elze in Verbindung zu setzen.

Gefährliche Körperverletzung

Am 19.12.2021 gegen 04:00 Uhr kommt es im Heilswannenweg in Elze zu einer gefährlichen Körperverletzung. Im Rahmen dieser schlägt der amtsbekannte Beschuldigte mehrfach auf das Opfer im Bereich des Kopfes und des Oberkörpers ein, zusätzlich fügte er ihm Schnittwunden am Arm zu. Zur weiteren Behandlung wurde das Opfer dem Helios Klinikum in Hildesheim zugeführt und stationär aufgenommen.

Kennzeichendiebstahl - Zeugenaufruf

In dem Tatzeitraum vom Donnerstag den 16.12.2021 bis Samstag den 18.12.2021 kam es zu gleich zwei Kennzeichen Diebstählen in Gronau. Durch bisher unbekannte Täter wurde das vordere Kennzeichen eines Citroen Jumpers, sowie die Kennzeichentafel eines Anhängers, welche abgeparkt im Hansering in Gronau standen, entwendet.

Diebstahl aus einem PKW - Zeugenaufruf

Am Freitag, den 17.12.2021, kam es in der Tatzeit von ca. 21:30 Uhr bis ca. 22:15 Uhr in der Calenberger Straße 5 in Wülfingen zu einem Diebstahl aus einem PKW. Ein bislang unbekannter Täter zerstörte das Fenster der Beifahrertür des abgeparkten Opel Corsa und entwendete neben Personalpapieren, eine Geldkassette mit einem mittleren dreistelligen Geldbetrag aus einem Weihnachtsbaumverkauf.

Kennzeichenmissbrauch - Zeugenaufruf

Am Freitag, den 17.12.2021, gegen 15:30 Uhr beobachten aufmerksame Bürger aus Wallenstedt einen Motorradfahrer, welcher sein orange-weißes Cross-Motorrad im öffentlichen Verkehrsraum ohne sein ausgegebenes Kennzeichen montiert zu haben, führt.

Sachbeschädigung an einem PKW in Elze - Zeugenaufruf Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am 18.12.2021 gegen 07:00 Uhr, auf bisher unbekannte Weise die hintere rechte Fahrzeugtür eines Volvos in der Ferdinand-Wallbrecht-Straße in Elze.

Zeugen, die zu den Kennzeichendiebstählen, dem Kennzeichenmissbrauch, dem Diebstahl aus dem Kfz oder der Sachbeschädigung, sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Elze unter der Telefonnummer 05068 - 93030 in Verbindung zu setzen.

Geschwindigkeitsüberwachung in Heinum und Betheln Am Samstag den 18.12.2021 in der Zeit von 09:00-10:30 Uhr und 11:00-12:00 Uhr wurden durch die Polizeibeamten des PK Elze Geschwindigkeitskontrollen in den zwei Ortschaften der Samtgemeinde Leinebergland durchgeführt. Hierbei wurden insgesamt wurden sechs Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 72km/h statt der erlaubten 50km/h.

