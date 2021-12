Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Müllcontainer angezündet

Hildesheim (ots)

Alfeld

Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag, 16.12.21 auf Freitag, 17.12.2021, gegen 02.00 Uhr, auf dem Gelände der Bürgerschule Alfeld in der Kalandstraße einen Papiercontainer in Brand gesetzt. Bemerkt wurde das Feuer von Anwohnern aus der Wallstraße, die durch den Brandgeruch wach geworden sind und zunächst, bis zum Eintreffen der Feuerwehr, versucht haben mit eigenen Feuerlöschern den Brand zu löschen. Insgesamt wurden durch den Brand mehrere Müllcontainer, sowie ein Holzzaun beschädigt bzw. total zerstört. Auch sind Glasscheiben der Fenster, des in unmittelbarer Nähe befindlichen Schulgebäudes, durch die hohe Hitzeentwicklung gesprungen. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, bzw. Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich an die Polizei Alfeld, Tel.05181/91160 zu wenden./tsc

