Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld/Freden Verkehrsunfall

Hildesheim (ots)

Alfeld/Freden

Freitagmittag, 17.12.2021, gegen 13.00 Uhr, befuhr ein 19-jähriger aus Einbeck mit seinem PKW die L 486 in Richtung Freden. Hinter der Ortschaft Meimerhausen verlor er beim Durchfahren einer Rechtskurve, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Straßengraben überschlug sich das Fahrzeug und kam dann wieder auf den Rädern zum Stillstand. Der junge Mann, der sich allein in dem PKW befand, wurde bei dem Unfall lediglich leicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand mit ca. 4500,- Euro jedoch wirtschaftlicher Totalschaden./tsc

