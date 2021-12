Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Zeugenaufruf zu Einbruchdiebstahl

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Graf-Zeppelin-Str.(al) Von Donnerstag, 16.12.21 ca. 12:00 Uhr, bis Freitag, 17.12.21 ca. 16 Uhr haben unbekannte Täter in o.g. Straße ein Garagendach erklommen und von dort ein Fenster des Obergeschosses aufgehebelt. Anschließend durchsuchten sie das Einfamilienhaus nach Diebesgut und entkamen unbemerkt über die Terrassentür. Der genaue Wert der Beute konnte noch nicht ermittelt werden. Zeugen, die im Tatzeitraum und -ort auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

