POL-HI: Sarstedt - Zeugenaufruf zu Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Parkplatz An der Straßenbahn(al) Am Samstagnachmittag, 18.12.21 in der Zeit zwischen 14:50 Uhr und 15:30 Uhr ist ein auf o.g. Parkplatz stehender schwarzer Opel Corsa an seiner Beifahrerseite von einem vermutlich rechts neben ihm abgestellten bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken erheblich beschädigt worden. Wer Hinweis zum möglichen Verursacher geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei Sarstedt unter 05066-9850 zu wenden.

