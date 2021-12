Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht nach Beschädigung an geparkten Pkw

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth / Heinde:

Am 15.12.21 ab 17:30 Uhr bis 16.12.2021, 09:45 Uhr hat die Geschädigte ihren VW Polo in blau ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Itzumer Straße in Heinde abgestellt. Als sie das Kraftfahrzeug wieder in Betrieb nehmen möchte, stellt sie fest, dass der linke Außenspiegel des Fahrzeugs beschädigt ist. Ein Verursacher dazu ist bisher unbekannt, da dieser sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hat. Bei Beobachtungen oder Hinweisen zu dieser Verkehrsstraftat melden sie sich bitte bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010

