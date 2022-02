Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Winsen/A. - Mit über 2 Promille im Auto unterwegs

Celle (ots)

Auf der Strecke von der Autobahnabfahrt Wedemark nach Winsen/A. fiel einem Zeugen am Donnerstagabend ein vor ihm fahrender PKW auf. Der Wagen fuhr weder bei grüner Ampel los noch reagierte der Fahrer auf Hupen. Ohne ersichtlichen Grund hielt er während der weiteren Fahrt mitten auf der Straße an, um kurz darauf mit stark schwankender Geschwindigkeit weiterzufahren. Teilweise geriet der PKW auch auf die Gegenfahrbahn. Als die alarmierte Polizei den Fahrzeugführer in Winsen/A. überprüfte, stellte sich beim Atemalkoholtest heraus, dass der 67-Jährige aus der Wedemark über zwei Promille intus hatte. Er gab an, er habe seine Freundin besuchen wollen. Dem Mann, der sich kaum noch auf den Beinen halten konnte, wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss nun mit dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.

