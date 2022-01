Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zeugen nach Unfall gesucht

Haren (ots)

Am 17. Januar kam es zwischen 15 und 17 Uhr in Haren an der Lange Straße auf dem Parkplatz eines Supermarktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein grauer Opel Meriva beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf circa 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932) 72100 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell