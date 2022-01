Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lähden - Mann nach Verkehrsunfall verstorben

Lähden (ots)

Wie bereits berichtet kam es am 10. Januar auf der Berßener Straße in Lähden zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein inzwischen 38-jähriger Mann aus Sögel wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Der Mann verstarb gestern im Krankenhaus in Oldenburg.

