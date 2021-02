Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zeugen gesucht!

Wittlich (ots)

Am Donnerstag, dem 28.01.2021 kam es in der Zeit zwischen 16:15 Uhr und 17:00 Uhr in der Händelstraße zu Sachbeschädigungen an mehreren geparkten Fahrzeugen, die dort zwischen den Anwesen Händelstraße 32 und 46 abgestellt waren. An insgesamt 9 Fahrzeugen konnten Beschädigungen am Lack festgestellt werden, die möglicherweise durch einen spitzen Gegenstand verursacht wurden.

Hinweise zur Tat oder den bislang unbekannten Tätern werden an die Polizei Wittlich (06571-926-0) erbeten.

