Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Enschede (NL)/Lingen - Drogenschmuggler festgenommen

Enschede (NL)/Lingen (ots)

Am 14. Januar gelang es der PI Emsland / Grafschaft Bentheim in Zusammenarbeit mit Beamten des Grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) einen mit einem Haftbefehl gesuchten Drogenschmuggler festzunehmen. Der 52-jährige Niederländer wurde bereits im Juni 2018 zu einer Freiheitsstrafe wegen Handel mit Betäubungsmitteln verurteilt. Zuvor hatte er versucht, mit über einem Kilo Betäubungsmittel, darunter Marihuana und Kokain, von den Niederlanden in die Bundesrepublik einzureisen. Dafür wurde der Mann vom Amtsgericht Lingen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Der Täter trat seine Haftstrafe nicht an. Durch umfangreiche Maßnahmen der Polizei konnte der Aufenthaltsort des Mannes ermittelt werden. Letzten Freitag gelang es den Einsatzkräften den Verurteilten in Enschede widerstandslos festzunehmen und ins Gewahrsam zu nehmen. Er wird nun seine Haftstrafe antreten.

