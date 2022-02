Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Eine Verletzte bei Kollision mit Gegenverkehr

Celle (ots)

Ein 21 Jahre alter Mann ist aus Unaufmerksamkeit am Donnerstagvormittag mit seinem VW auf der Burger Landstraße auf die Gegenspur geraten und mit einem entgegenkommenden Skoda kollidiert. Die 60 Jahre alte Beifahrerin des Skodas wurde leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die beiden Fahrzeugführer blieben jeweils unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in insgesamt fünfstelliger Höhe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell