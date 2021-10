Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Leichtverletzte nach Zusammenstoß mit Kleinbus

Olpe (ots)

Bereits am Freitag kam es in Oberveischede zu einem Verkehrsunfall. Eine 67-Jährige wollte von der Oberveischeder Straße nach links auf die B 55 abbiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden Kleinbus, der von einer 57-Jährigen gesteuert wurde. Die beiden Verkehrsteilnehmerinnen verletzten sich bei der Kollision leicht, Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Im Kleinbus befanden sich Schüler, die auf dem Weg zur Schule waren. Sie blieben unverletzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell