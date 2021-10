Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fußgänger angefahren

Lennestadt (ots)

Am Freitag gegen 20.40 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Verkehrsunfall in Altenhundem. Eine 32-Jährige beabsichtigte von einem Tankstellengelände auf die Hundemstraße zu fahren. Nach eigenen Angaben übersah sie einen dort gehenden 34-jährigen Fußgänger und fuhr ihn an. Dieser verletzte sich leicht, er wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen. Es entstand kein Sachschaden.

