POL-PDLU: Bremsvorgang führt zur Körperverletzung - Zeugin gesucht

Dudenhofen (ots)

Zu einer Körperverletzung der anderen Art kam es gestern gegen 12:00 Uhr auf der Kreisstraße 15 am Ortseingang Dudenhofen. Vermutlich durch den Bremsvorgang einer 42-jährigen PKW-Fahrerin provoziert gefühlt, setzte eine hinter ihr fahrende BMW-Fahrerin zum Überholen an, um sie im Anschluss bis zum Stilstand auszubremsen. In einem folgenden Streitgespräch beleidigte die bislang unbekannte Fahrerin die 42-Jährigen, schlug die Fahrzeugtür gegen ihren Arm und versetzte ihr mehrere Schläge ins Gesicht, wodurch sie Verletzungen davontrug. Erst als eine hinzukommende Zeugin dazwischen ging, ließ die Beschuldigte von der Frau ab und fuhr davon. Strafrechtliche Ermittlungen gegen die Fahrerin des blauen BMW wurden eingeleitet. Da von der hilfsbereiten Zeugin keine Personalien bekannt sind, wird diese gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 Zeugin bei per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

