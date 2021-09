Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Uslar (ots)

USLAR-SCHÖNHAGEN (zi.) Ein Verkehrsunfall mit ca. 12.500,- Euro Sachschaden und einer leicht verletzten Person ereignete sich am 09.09.21, gegen 15:35 Uhr, auf der Amelither Straße in Schönhagen. Ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Ronnenberg wollte nach links von der Neuhäuser Straße auf die Amelither Straße in Richtung Uslar einbiegen und übersah dabei eine 60-jährige Pkw-Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil, die von der Triftstraße kam und die Neuhäuser Straße in Richtung Kinderwiesenstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die Pkw-Fahrerin wurde dabei verletzt.

