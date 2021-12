Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Flucht

Frankenthal (ots)

Der Geschädigte parkte seinen VW am 14.12.2021, gegen 12:00 Uhr, ordnungsgemäß in der Königsberger Straße auf Höhe der Hausnummer 5.

Durch einen Zeugen konnte beobachtet werden, wie ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den Frontstoßfänger des Geschädigten touchierte und sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte.

Nach Angaben des Zeugen handelte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen weißen Dacia Duster mit der Aufschrift "Victoria". An dem VW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell