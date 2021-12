Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall mit Verletzten zwischen PKW und Motorrad

Speyer (ots)

Am 13.12.2021 um 16 Uhr befuhr ein 40-jähriger PKW-Fahrer aus dem Kreis Germersheim die Abfahrt Speyer-West der B9 und bog nach links auf die Iggelheimer Straße (L 528) ab. Dabei übersah er ein von links kommendes Motorrad (Leichtkraftrad) und missachtete dessen Vorfahrt. Infolgedessen kollidierte das mit zwei 17-jährigen jungen Frauen besetzte Motorrad mit der linken Fahrzeugfront des PKW. Hierbei wurde die Motorradfahrerin über die Motorhaube des PKW geschleudert und blieb verletzt am Boden liegen. Die Beifahrerin des Motorrads konnte selbstständig aufstehen. Beide Damen wurden von Ersthelfern betreut. Die Motorradfahrerin wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Angaben zu ihren Verletzungen sind zum Berichtszeitpunkt noch nicht möglich. Ihre Mitfahrerin wurde mit leichten Verletzungen am Knie durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Aufgrund des äußerst hohen Verkehrsaufkommens während des Berufsverkehrs kam es zu Rückstaus auf die L 528 und die B9. Während der Aufnahme des Verkehrsunfalls wurde die L 528 an der Vier-Wege-Kreuzung durch die Polizei zur Reduzierung des Verkehrsstroms zeitweise vollgesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell