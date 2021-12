Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Taschendiebstahl in der Innenstadt

Speyer (ots)

Eine 65-jährige Frau aus Speyer befand sich am 13.12.2021 zwischen 13 Uhr und 13:10 Uhr in einem größeren Kleidergeschäft in der Maximilianstraße und bemerkte beim Bezahlen das Fehlen ihres Geldbeutels. Dieser war, von ihr völlig unbemerkt, aus ihrer Handtasche entwendet worden. Während des Einkaufs befanden sich zwei Frauen mittleren Alters in ihrer Nähe. In dem blauen Ledergeldbeutel befand sich ein zweistelliger Bargeldbetrag sowie persönliche Dokumente und Bankkarten der Geschädigten. Da die Geschädigte unmittelbar die Polizei aufsuchte und die Sperrung der Karten veranlasste, kam es nicht zu unberechtigten Geldabbuchungen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 150 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet eventuelle Zeugen, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

