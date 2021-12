Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Brand in Werkstatt

Frankenthal (ots)

Der 77-Jährige arbeitete gegen 15:30 Uhr in einer Werkstatt in der Eisenbahnstraße an seinem Motorrad. Hierbei ist ihm ein Öltuch, welches auf einem Teil des Motorrad lag, von diesem herunter und auf eine Mehrfachsteckdose gefallen. Es kam zu einem Kurzschluss und das Öltuch begann durch einen Funkenflug zu brennen. Um das brennende Tuch zu löschen trat der 77-Jährige dieses in Richtung Ausgang, wodurch es aufgrund der Sauerstoffzufuhr zu einer Stichflamme kam.

Durch die hinzugerufene Feuerwehr konnte das Feuer vollständig gelöscht werden.

Der 77-Jährige wurde nicht verletzt und das Gebäude nicht beschädigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell