Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Unbekannte zerkratzen Mercedes

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montag 17:00 Uhr und Dienstag 11:30 Uhr zerkratzten bislang unbekannte Täter in der Riedstraße in Murr eine auf einem Parkplatz abgestellte Mercedes S-Klasse. Am Heck des Pkw wurde ein Kratzer hinterlassen. Der dadurch entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Der Polizeiposten Steinheim an der Murr, Tel. 07144 82306-0, ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen sich zu melden.

