POL-MA: Weinheim-Steinklingen, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Grundschule; Polizei sucht Zeugen

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Seinen 62-jährigen Geburtstag wird der Radfahrer vermutlich nicht so schnell vergessen. Am Tag seines Geburtstages nach der Feier fuhr er nach reichlich Genuss von Alkohol mit seinem Damenfahrrad los. In der Fichtestraße in Fahrtrichtung Breitwiesenweg stieß er, kurz nach 22 ...

mehr