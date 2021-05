Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 28.05.2021

Eschwege (ots)

Verkehrsunfallflucht; Schaden 550 Euro; Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Eschwege einen roten Ford Kuga beschädigt. Beschädigt wurde ein Außenspiegel, der vmtl. im Vorbeifahren abgefahren wurde. Der Schaden beläuft sich auf 550 Euro. Hinweise zu dem Unfall, der sich am Donnerstag zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr zugetragen haben muss, nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

16-Jährige fährt mit Leichtkraftrad auf Pkw auf; Schaden 3000 Euro

Am Donnerstagmittag gegen 13.20 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad in der Niederhoner Straße in Eschwege. Zu besagter Zeit befuhr eine 23-jährige Autofahrerin aus Eschwege die Niederhoner Straße stadtauswärts und wollte kurz nach dem Bahnhofskreisel nach rechts auf ein Grundstück abbiegen und bremste hierzu ab. Eine dahinter befindliche 16-Jährige aus Meißner, die auf einem Leichtkraftrad unterwegs war, erkannte das Abbremsen des Pkw`s zu spät und fuhr infolge des zu geringen Abstands auf das vorausfahrende Auto der 23-Jährigen auf. Die Beteiligten blieben unverletzt. Bei dem Unfall entstand an dem Pkw ein Schaden von 2500 Euro. Die 16-Jährige trug mit ihrem Leichtkraftrad einen Schaden von 500 Euro davon.

Sattelzug beschädigt Verkehrszeichen beim Rangieren

Am Donnerstagnachmittag hat ein 44-Jähriger aus Rohrberg mit einem Sattelzug ein Verkehrszeichen beschädigt. Der 44-Jährige befuhr gegen 14.30 Uhr in Wehretal-Oetmannshausen die Wiesenstraße in Richtung Vorwerksgasse, konnte aber aufgrund der Länge seines Fahrzeuggespanns nicht den dortigen Kreisverkehr befahren. Beim Rangieren und Zurücksetzten geriet der Mann mit seinem Gefährt auf einen Gehweg und eine angrenzende Grünfläche, wo er gegen ein Verkehrszeichen stieß. Das Schild wurde bei der Kollision umgeknickt. Der Schaden bei dem Unfall beläuft sich auf insgesamt 260 Euro.

Wildunfälle

Auf der L 3424 zwischen Langehain und Eschwege hat gestern Abend gegen 22.15 Uhr ein 35-jähriger Autofahrer aus Eschwege einen Hasen erfasst, der bei dem Zusammenprall tödlich verletzt wurde. Durch den Unfall entstand an dem Pkw ein Schaden von 300 Euro.

Einen weiteren Wildunfall registrierten die Beamten der Eschwege Polizei gestern Abend gegen 21.55 Uhr auf der L 3334 zwischen Waldkappel und Eschwege. Auf besagter Strecke hatte eine 28-jährige Autofahrerin aus Waldkappel ein Reh erfasst, welches nach dem Zusammenprall von der Unfallstelle verschwand und nicht mehr auffindbar war. Am Auto der Frau beziffert sich der Schaden auf 500 Euro.

Polizei Sontra

Wildunfall

Ein 49-jähriger Autofahrer aus Waldkappel hat in der Nacht zu Freitag um 00.15 Uhr auf der B 7 zwischen Netra und Röhrda einen Dachs überfahren. Das Tier verendete noch am Unfallort, der entstandene Schaden am Auto des Mannes wird auf 4000 Euro beziffert.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl von Geldbörse; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben einer 69-jährigen Frau aus Witzenhausen die Geldbörse geklaut, als die Frau in Witzenhausen in der Straße An der Bohlenbrücke im dortigen Aldi-Markt zum Einkaufen war. Die Tat geschah am gestrigen Donnerstagnachmittag zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr. Die Frau hatte ihr Portmonee offenbar in ihrer Gesäßtasche aufbewahrt, wo die Täter es in einem günstigen Moment entwenden konnten. An der Kasse folgte dann das böse Erwachen, als die Frau den Verlust ihrer Geldbörse feststellen musste. In dem Portmonee befanden sich neben einem Geldbetrag von etwa 180 Euro auch diverse Papiere, u.a. der Führerschein und Personalausweis der Geschädigten, sowie diverse Kreditkarten und die Krankenversicherungskarte. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

Unbekannte beschmieren Hauseingang mit Hakenkreuzen; Polizei sucht Zeugen

Wegen Sachbeschädigung und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt die Polizei, nachdem unbekannte Täter in Witzenhausen im Hauseingang eines Mehrfamilienhauses in der Steinstraße mittels schwarzem Permanent-Marker zwei Hakenkreuze (ca. 10 x 10 bzw. 15 x 15 cm) aufgemalt haben. Die Tat geschah offenbar am gestrigen Donnerstagabend zwischen 20.15 Uhr und 20.35 Uhr. Der Schaden wird mit 50 Euro angegeben. Hinweise in dem Fall nimmt die Kriminalpolizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

